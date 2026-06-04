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Završena je rekonstrukcija krova na zgradi Srednje stručne škole „Miloš Crnjanski” u Kikindi. Tim povodom školu su obišli gradonačelnik Mladen Bogdan i član Gradskog veća, Tihomir Farkaš. 

Sredstva od preko šest miliona dinara za ovaj posao obezbedio je Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje.

Ovu školu pohađa 357 učenika. Stari krov iz 60-ih godina prošlog veka je dotrajao i prokišnjavao, pa je postavljena nova čelična kontstrukcija sa limenim krovom.

U narednom periodu trebali bi srediti i okapnicu na fiskulturnoj sali, čulo se ovom prilikom.

Kurir.rs/Dnevnik/Foto: Ilustracija

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