Stari krov iz 60-ih godina prošlog veka je dotrajao i prokišnjavao, pa je postavljena nova čelična kontstrukcija sa limenim krovom.
Srbija
NOVI KROV ZA ŠKOLU U KIKINDI: Završena rekonstrukcija vredna 6 miliona dinara
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Završena je rekonstrukcija krova na zgradi Srednje stručne škole „Miloš Crnjanski” u Kikindi. Tim povodom školu su obišli gradonačelnik Mladen Bogdan i član Gradskog veća, Tihomir Farkaš.
Sredstva od preko šest miliona dinara za ovaj posao obezbedio je Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje.
Ovu školu pohađa 357 učenika. Stari krov iz 60-ih godina prošlog veka je dotrajao i prokišnjavao, pa je postavljena nova čelična kontstrukcija sa limenim krovom.
U narednom periodu trebali bi srediti i okapnicu na fiskulturnoj sali, čulo se ovom prilikom.
Kurir.rs/Dnevnik/Foto: Ilustracija
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