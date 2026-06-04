ERDEVIK SPREMNO DOČEKUJE GOSTE, SREM BIRA NAJBOLJI! Praznik kulena u subotu 6. juna
Tradicionalna turističko-gastronomska manifestacija „Sremska kulenijada“, ove godine biće održana 6. juna u Erdeviku.
Organizatori manifestacije poručuju da je događaj izuzetna prilika da proizvođači kulena predstave svoje proizvode i odmere kvalitet pred stručnim žirijem.
Stručni žiri će posle prijema uzoraka ocenjivati kvalitet kulena, a najbolji proizvođači biće nagrađeni priznanjima i titulom najboljeg kulena u Sremu.
Pored takmičarskog dela, manifestacija će okupiti i brojne izlagače domaćih proizvoda, čime će dodatno obogatiti gastronomsku ponudu i promovisati tradiciju ovog kraja.
Svi zainteresovani koji žele da budu deo manifestacije i predstave svoje proizvode mogu rezervisati mesto pozivom na broj telefona 065/275-28-05, dok organizatori pozivaju proizvođače da se na vreme informišu i pripreme svoje uzorke.
Kurir.rs/Dnevnik/Balkan trip