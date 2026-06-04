Slušaj vest

Počelo je prijavljivanje za besplatne letnje škole sporta u Nišu, koje i ove godine organizuju Grad Niš, Sportski centar 'Čair' i Savez za rekreativni sport.

Program je namenjen deci koja žele da letnji raspust provedu aktivno, kroz treninge, rekreaciju i upoznavanje sa različitim sportskim disciplinama.

Prijavljivanje traje do 19. juna, a roditelji decu mogu prijaviti onlajn, putem sajta Grada Niša i portala sportskoleto.ni.rs, ali i lično u Savezu za rekreativni sport.

Direktorka Sportskog centra 'Čair' Branka Aranđelović ističe da će besplatne škole sporta i ovog leta biti organizovane na više lokacija u Nišu, a da su u odnosu na prošlu godinu uvedeni i novi sportovi.

- Pored svih sportova koje smo prošle godine imali, ove godine imamo i dva nova – tenis i stoni tenis. Uključeni su i loptaški sportovi, fudbal, košarka, odbojka, rukomet, borilački sportovi, karate, džudo, tekvondo, kao i bazični sportovi – atletika, gimnastika i roleri - kaže Branka Aranđelović, direktorka SC 'Čair'.

Posebno interesovanje očekuje se za besplatnu školu plivanja, koja je i ranijih godina bila među najatraktivnijim programima za decu. Do sada je obuka bila namenjena predškolcima i učenicima od prvog do četvrtog razreda, dok će ove godine prvi put mogućnost da se uključe imati i učenici od petog do osmog razreda koji su nesigurni u vodi ili žele da nauče da plivaju.

- To je nešto što je najatraktivnije, ali i najbolje za naše mališane tokom leta. Ove godine prvi put biće omogućeno i deci od petog do osmog razreda, koja su nesigurna u vodi ili slabije plivaju, da nauče da plivaju i da leto provedu kod nas na Čairu - dodaje Aranđelović.

Prošle godine je kroz pilot-projekat "Dečije sportsko-rekreativno leto“ prošlo između 1.250 i 1.400 dece, a organizatori očekuju da interesovanje i ove godine bude veliko. Cilj programa je da mališani letnji raspust provedu zdravo, aktivno i bez dodatnih troškova za roditelje, ali i da se upoznaju sa sportovima kojima bi mogli da nastave da se bave i nakon završetka leta.

Besplatne letnje škole sporta tako će i ove godine biti prilika da deca u Nišu raspust provedu uz druženje, rekreaciju, učenje novih veština i zdrav način života.