U Pozorištu "Bora Stanković" biće izvedeno čuveno delo italijanskog kompozitora u režiji Marka Volerija i pod dirigentskom palicom Dijane Jošić, uz besplatan ulaz za publiku.
Srbija
Opera "Travijata" Đuzepea Verdija u Vranju povodom 150 godina od rođenja Bore Stankovića – ulaz besplatan
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Opera "Travijata" Đuzepea Verdija biće izvedena u četvrtak na sceni Pozorišta "Bora Stanković" u Vranju, pod dirigentskom palicom Dijane Jošić, u režiji Marka Volerija.
Ovo je jedinstvena prilika za vranjsku publiku da u okviru obeležavanja velikog jubileja – 150 godina od rođenja Bore Stankovića – uživa u "Travijati", čuvenoj operi italijanskog kompozitora Đuzepea Verdija, i doživi bezvremensku priču o ljubavi, žrtvi i ljudskoj sudbini.
150 godina od rođenja Bore Stankovića Foto: T.s.
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"Travijata" je rađena po romanu Dama s kamelijama Aleksandra Dime sina, a u ovoj scenskoj postavci biće izvedena u Vranju 4. juna, sa početkom u 20 časova.
Ulaz je besplatan, uz kartu koja se preuzima na blagajni pozorišta, prenosi zvanični sajt Grada Vranja.
Kurir.rs
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