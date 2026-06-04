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Opera "Travijata" Đuzepea Verdija biće izvedena u četvrtak na sceni Pozorišta "Bora Stanković" u Vranju, pod dirigentskom palicom Dijane Jošić, u režiji Marka Volerija.

Ovo je jedinstvena prilika za vranjsku publiku da u okviru obeležavanja velikog jubileja – 150 godina od rođenja Bore Stankovića – uživa u "Travijati", čuvenoj operi italijanskog kompozitora Đuzepea Verdija, i doživi bezvremensku priču o ljubavi, žrtvi i ljudskoj sudbini.

150 godina od rođenja Bore Stankovića Foto: T.s.

"Travijata" je rađena po romanu Dama s kamelijama Aleksandra Dime sina, a u ovoj scenskoj postavci biće izvedena u Vranju 4. juna, sa početkom u 20 časova.

Ulaz je besplatan, uz kartu koja se preuzima na blagajni pozorišta, prenosi zvanični sajt Grada Vranja.

Kurir.rs

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