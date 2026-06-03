Srbija
33 ŠKOLE NA UDARU! Anonimne dojave o bombama u Pčinjskom okrugu - sve lažne
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Do 14 časova u 33 škole na teritoriji Pčinjskog okruga danas je bilo anonimnih dojava o postavljenim eksplozivnim napravama, potvrđeno je Kuriru u PU Vranje.
U većini škola završen je KT pregled školskih zgrada, dvorišta i prostora oko škola, pripadnika Policijske uprave Vranje i ustanovljeno je da su dojave neosnovane.
Policija je izvršila detaljnu proveru školskih zgrada, dvorišta i prostora oko škola.
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