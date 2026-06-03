Snažno nevreme praćeno obilnom kišom i grmljavinom pogodilo je delove Srbije. U Loznici su za svega nekoliko minuta poplavljene ulice, a voda je otežala kretanje pešaka i saobraćaj u gradu
Nevreme u Srbiji
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Prema prognozama, Srbiji je danas posle podne pogodilo nevreme koje se premeštalo preko Slovenije i BiH, a pljusak praćen oblacima je pokrio i Beograd.
Ipak, situacija je bila sličnija na zapadu zemlje, gde su obilne padavine napravile potope na ulicama.
Potop u Loznici Foto: Kurir.rs/T. Ilić
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Naime, kako prenose društvene mreže, u Loznicisu poplavljene ulice nakon jake kiše, praćene grmljavinama.
- Odjednom se smrklo i kao da je neko prosuo iz rukava. Snažan pljusak je trajao oko 15 minuta, ali je za kratko vreme napravio velike probleme na gradskim ulicama - kaže Marija Tomić iz Loznice.
Na pojedinim deonicama ulice su bile pod vodom, što je otežalo kretanje pešaka i vozača.
Kurir.rs
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