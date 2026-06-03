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Prema prognozama, Srbiji je danas posle podne pogodilo nevreme koje se premeštalo preko Slovenije i BiH, a pljusak praćen oblacima je pokrio i Beograd.

Ipak, situacija je bila sličnija na zapadu zemlje, gde su obilne padavine napravile potope na ulicama.

1/4 Vidi galeriju Potop u Loznici Foto: Kurir.rs/T. Ilić

Naime, kako prenose društvene mreže, u Loznicisu poplavljene ulice nakon jake kiše, praćene grmljavinama.

- Odjednom se smrklo i kao da je neko prosuo iz rukava. Snažan pljusak je trajao oko 15 minuta, ali je za kratko vreme napravio velike probleme na gradskim ulicama - kaže Marija Tomić iz Loznice.

Na pojedinim deonicama ulice su bile pod vodom, što je otežalo kretanje pešaka i vozača.