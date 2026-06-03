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Posle pune 31 godine provedene u službi zaštite i spasavanja građana, užički vatrogasac Rađen Jokić danas je zvanično otišao u zasluženu penziju. Njegov odlazak iz Vatrogasno-spasilačke jedinice u Užicu obeležen je emotivnim ispraćajem koji će dugo ostati u njegovom sećanju.

U trenutku kada je poslednji put napuštao Vatrogasni dom kao aktivni pripadnik službe, dočekala ga je scena puna emocija. Oko pedesetak vatrogasaca iz njegove smene, kolega iz drugih smena, pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava i predstavnika Policijske uprave okupilo se kako bi mu odalo priznanje za godine predanog rada.

Gromoglasan aplauz ispratio je Rađena dok je izlazio iz zgrade Vatrogasnog doma. Na licima njegovih kolega mogli su se videti ponos, poštovanje, ali i seta zbog rastanka sa čovekom koji je generacijama vatrogasaca bio oslonac, prijatelj i primer kako se časno obavlja ovaj odgovoran poziv.

- Ovako tradicionalno ispraćamo svakog kolegu koji ide u penziju. Samo sam se iznenadio koliko je ljudi došlo. Svoj radni vek sam proveo u policiji i kao vatrogasac. Dolaziću ja još u Vatrogasni dom jer sam član Dobrovoljnog vatrogasnog društva. Ali, bez obzira na sve, baš je danas bilo puno emcija - kaže Rađen.

1/6 Vidi galeriju Vatrogasac Rađen otišao u zasluženu penziju u Užicu Foto: Kurir.rs/Z. G.

Koliko je Rađen bio cenjen kažu njegove kolege:

- Tokom više od tri decenije službe Rađen je bio sinonim za profesionalnost, hrabrost i nesebičnu posvećenost poslu. Učestvovao je u brojnim intervencijama, od gašenja požara do spasavanja ljudi u najtežim situacijama, uvek stavljajući bezbednost građana ispred sopstvene.

Sa svakim od prisutnih kolega Rađen se rukovao i zagrlio, zahvaljujući im na godinama zajedničkog rada, poverenja i prijateljstva. Emocije nisu krili ni oni koji ostaju u službi, svesni da ispraćaju čoveka koji je veliki deo svog života posvetio zaštiti drugih.

Kolege su mu poželele mnogo zdravlja, sreće i lepih trenutaka u penzionerskim danima, uz poruku da će vrata Vatrogasnog doma za njega uvek ostati otvorena.