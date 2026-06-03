Maturanti odeljenja 3M5 Mašinsko-saobraćajne škole iz Čačka iznenadili su svog razrednog starešinu nesvakidašnjim poklonom – felnama za automobil
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SVI NOSE PO JEDNU DOK ULAZE U SALU, A ONDA... SMEH! Maturanti srednje škole u Čačku priredili razrednom nesvakidašnji poklon za kraj: O ovome pričaju SVI!
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Maturanti odeljenja 3M5 Mašinsko-saobraćajne škole u Čačku priredili su nesvakidašnje iznenađenje svom razrednom starešini povodom završetka školovanja.
Oni su mu za oproštajni poklon uručili felne za automobil, čime su izmamili osmeh i veliko oduševljenje svog profesora.
Ovaj gest učenika naišao je na brojne pozitivne reakcije, a i profesor i đaci saglasni su da će ovaj trenutak dugo pamtiti kao lepu uspomenu na zajedničke školske dane.
Kurir.rs/Rina
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