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Maturanti odeljenja 3M5 Mašinsko-saobraćajne škole u Čačku priredili su nesvakidašnje iznenađenje svom razrednom starešini povodom završetka školovanja.

Oni su mu za oproštajni poklon uručili felne za automobil, čime su izmamili osmeh i veliko oduševljenje svog profesora.

Ovaj gest učenika naišao je na brojne pozitivne reakcije, a i profesor i đaci saglasni su da će ovaj trenutak dugo pamtiti kao lepu uspomenu na zajedničke školske dane.

Kurir.rs/Rina

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