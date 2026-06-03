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Jaka kiša, pljuskovi i nevreme koje je pogodilo Sremsku Mitrovicu nisu uspeli da pokvare jedan od najvažnijih dana u životu maturanta Mihaila Sušića. Naprotiv, upravo po takvom vremenu pokazalo se šta znače prijateljstvo, podrška i data reč.

Više od 20 članova Moto-kluba "Excalibur" i oko 15 motocikala okupilo se kako bi svog najmlađeg člana ispratili na matursko veče i ispunili obećanje koje su mu dali.

Kolona bajkera, uprkos pljusku, stigla je da Mihailu priredi ispraćaj za pamćenje, privukavši pažnju brojnih građana koji su telefonom snimali nesvakidašnji prizor na ulicama grada.

Foto: Kurir/D.Š.

Ali ova priča mnogo je više od motocikala i mature.

Mihailo je članovima MK "Excalibur" pristupio kada je imao samo 15 godina, u periodu života kada je ostao bez oca. Upravo među bajkerima pronašao je podršku, prijateljstvo i osećaj pripadnosti, zbog čega ga danas svi u klubu smatraju delom velike porodice.

Kada je početkom ove godine proslavio punoletstvo, članovi kluba doneli su odluku da ga na maturu isprate na poseban način, bez obzira na vremenske prilike.

Foto: Kurir/D.Š.

I svoje obećanje su održali.

"MK 'Excalibur' je jedna velika porodica koja podržava svoje članove i u dobrim i u teškim trenucima. Svi smo pokisli do gole kože, pa i sam maturant, ali najvažnije je da mu se želja ispunila", poručili su članovi kluba.

Fotografije sa ispraćaja brzo su privukle pažnju na društvenim mrežama, a mnogi građani nisu krili emocije zbog gesta koji pokazuje koliko zajedništvo i ljudskost i dalje imaju posebno mesto među ljudima.

Foto: Kurir/D.Š.

Dok su se mnogi sklanjali od nevremena, bajkeri iz Sremske Mitrovice seli su na svoje motore i krenuli da ispune obećanje dato mladiću koji je u njima pronašao drugu porodicu.