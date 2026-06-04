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Auto-moto savez Srbije (AMSS) upozorio je jutros vozače da promenljivo vreme sa povremenim pljuskovima donosi mokre kolovoze i zahtevnije uslove za vožnju.

Vozačima se savetuje dodatni oprez i prilagođavanje brzine uslovima na putu zbog moguće pojave odrona, kao i nanosa zemlje i blata na pojedinim deonicama.

Prema informacijama AMSS-a, intenzitet saobraćaja van gradskih sredina je umeren, dok se na pojedinim putevima zbog radova saobraćaj odvija usporeno ili uz korišćenje alternativnih pravaca.

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila, kao ni na putničkim terminalima graničnih prelaza.

Kada je reč o teretnom saobraćaju, kamioni na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Batrovci čekaju oko sedam sati. Na graničnim prelazima Šid i Bezdan zadržavanje za teretna vozila iznosi oko šest sati.