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Kao sredina u kojoj se ogromna većina njegovih stanovnika izjašnjava kao pravoslavno verujuća, Sombor će, po svoj prilici, uskoro dobiti još jedan pravoslavni hram.

Naime, u delu grada Nova Selenča, tačnije u Bloku 82đ, odnosno između južne obilaznice i Ulice JNA planiran je crkveni kompleks Srpske pravoslavne crkve čija će okosnica biti hram Čuda Svetog arhangela Mihaila u Honi.

Nadležno odeljenje Gradske uprave je ovih dana na uvid javnosti stavilo urabnistički projekat, čiji je naručilac pravoslavna Crkvena opština Sombor u čijem je i vlasništvu parcela koja se nalazi svega dva placa dalje od vrtića čija je gradnja počela pre nepuna dva meseca. Prema objavljenom urbanističkom projektu razrade lokacije u Ulici Slaviše Vajnera Čiče, koji se može pogledati i danas u kancelariji broj 144a na prvom spratu zgrade Gradske uprave, od 8 do 14 časova ili putem interneta, pored hrama gradiće se i zvonik, atrijum i parohijski dom. Kako su naveli u nadležnom Odeljenju za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo somborske Gradske uprave zainteresovana pravna i fizička lica pozvana su da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku na pisarnici odeljenja, na šalterima 11 i 12 u prizemlju zgrade Županije, a isto tako navedeno je da usmene primedbe i sugestije neće biti evidentirane.

Ukoliko i kada ova investicija crkvene opštine kojoj, po poslednjem zvaničnom popisu stanovništva, inklinira čak 53.130 pravoslavnih od ukupno 69.675 verujućih, bude završena, grad će dobiti četvrti pravoslavni hram, koji će ujedno biti i prvi u novom milenijumu. Naime ostali pravoslavni hramovi su značajno stariji, pa je tako "najmlađi" manastirska crkva Svetog Arhiđakona Stefana, sagrađena između dva svetska rata, dok je najstarija iz 1717. godine, ujedno i najveća pravoslavna crkva, ona posvećena Svetom Georgiju.

Nešto "mlađi" od nje je hram Svetog Jovana Preteče, sazidan takođe u 18. veku, 1790., ali na temeljima daleko starije i skromnije crkve još iz predturskog doba (prva polovina 16. veka), pretvorene u džamiju, koju su ovdašnji Srbi "povratili" 1687. godine, nakon povlačenja Turaka sa ovih prostora. Zanimljivost vezana za ovaj hram, koji Somborci zovu i „mala pravoslavna crkva“ je da su u njoj jedno vreme, tokom takozvanog Varadinskog rata, monasi iz manastira Jazak, sklonili mošti cara Uroša. Danas je upravo ova crkva jedini objekat u gradu koji ima status kulturnog dobra od izuzetnog značaja.