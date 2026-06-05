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Ovogodišnja sezona počela je u Ribarskoj Banji, koja nosi epitet kraljevske i jedne od najznačajnijih u Srbiji.

-Lekovite vode Ribarske Banje ravne su lekovitim vodama u francuskim Pirinejima i među najboljim su u svetu. U Ribarskoj Banji lekovita voda pomaže u lečenju ortopedskih, koštano-zglobnih i degenerativnih oboljenja, ali i za poboljšanje opšteg stanja organizma, kroz spa-program, radi postizanja optimalnog načina življenja i očuvanja zdravlja.

- Ribarska Banja, kao lider zdravstvenog turizma, akcenat stavlja na prevenciju, koja je najbolji lek, a svojim gostima nudi, pored medicinskog i spa programa, brojne prateće sadržaje radi potpunog doživljaja, koji najbrže dovodi do optimalnog stanja organizma. Ribarsku Banju posećivale su sve krunisane glave Srbije, od oslobođenja do ukidanja monarhije, a i danas. Zbog toga, a i zbog celokupne ponude i doživljaja, kao i zbog brojnih nagrada i priznanja Ribarsku Banju nazivaju – kraljevska banja, kaže direktor Specijalne bolnice “Ribarska Banja” dr Dušan Šokorac

Posle Likovne kolonije “Proleće Ribarske Banje”, zvanično su počeli da rade i drugi objekti ove Specijalne bolnice u podnožju Velikog Jastrepca. Etno-restoran „Vodenica“ u Srndalju širom je otvorio vrata za svoje goste nudeći im brojne specijalitete domaće kuhinje. Tokom letnjih meseci posetioci će moći da borave u ovom etno kutku poreed Srndaljske Reke, u netaknutoj prirodi dolazeći iz dva pravca. Prvi vodi preko Velikog Šiljegovca, a drugi iz Ribarske Banje specijalnim vozićem. Restoran će raditi svakog dana u periodu od 11 do 18 časova, osim ponedeljkom.