"BIG ITECH FEST" PO PETI PUT U KRUŠEVCU: Održan dečiji festival informaciono – komunikacionih tehnologija
Dvodnevni BIG Itech FEST – dečiji festival informaciono – komunikacionih tehnologija održan je u Kruševcu. Organizator je Udruženje građana "Moj genijalac", a manifestaciju je svečano otvorio gradonačelnik Ivan Manojlović.
Davor Jovanović je u ime UG „Moj genijalac“ izjavio da je festival jedinstven, jer popularizuje obrazovanje i nauku i ima edukativni, takmičarski i zabavni karakter.
Gradonačelnik Ivan Manojlović je naglasio poseban značaj ovogodišnje teme, a to je porodica.
- Grad uvek učestvuje i podržava ovakve aktivnosti, posebno kada su u pitanju deca i mladi. Ovom prilikom, deca će pokazati svoje znanje, kreativnost, naučiti nešto novo iz oblasti IT sektora i steći nova poznanstva i prijatelje. Svet se ubrzano menja i moramo da se trudimo kao zajednica da mlade usmerimo na put nauke, znanja i obrazovanja, kako bi sutradan postali kvalitetni stručnjaci, kazao je on.
Program festivala obuhvatio je i radionicu "Bezbednost dece u saobraćaju", koju je realizovala Policijska uprava Kruševac.
Prema rečima šefice Odseka za prevenciju pri Upravi saobraćajne policije Branke Kovačević, ovo je bilo njihovo prvo učešće, u cilju poboljšane interakcije i unapređenja bezbednosti dece i učesnika u saobraćaju. Edukativni značaj dodatno su potvrdile još dve radionice Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na internetu i jedna – za zaštitu podataka o ličnosti od strane predstavnika Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštite podataka o ličnosti.