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Dvodnevni BIG Itech FEST – dečiji festival informaciono – komunikacionih tehnologija održan je u Kruševcu. Organizator je Udruženje građana "Moj genijalac", a manifestaciju je svečano otvorio gradonačelnik Ivan Manojlović.

Davor Jovanović je u ime UG „Moj genijalac“ izjavio da je festival jedinstven, jer popularizuje obrazovanje i nauku i ima edukativni, takmičarski i zabavni karakter.

Gradonačelnik Ivan Manojlović je naglasio poseban značaj ovogodišnje teme, a to je porodica.

- Grad uvek učestvuje i podržava ovakve aktivnosti, posebno kada su u pitanju deca i mladi. Ovom prilikom, deca će pokazati svoje znanje, kreativnost, naučiti nešto novo iz oblasti IT sektora i steći nova poznanstva i prijatelje. Svet se ubrzano menja i moramo da se trudimo kao zajednica da mlade usmerimo na put nauke, znanja i obrazovanja, kako bi sutradan postali kvalitetni stručnjaci, kazao je on.

Program festivala obuhvatio je i radionicu "Bezbednost dece u saobraćaju", koju je realizovala Policijska uprava Kruševac.