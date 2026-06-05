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Predsednica opštine Ćićevac dr Mirjana Krkić potpisala je ugovore sa građanima i izvođačima radova u okviru projekta “Čista energija i energetska efikasnost za građane”, u cilju realizacije programa usmerenog na unapređenje energetske efikasnosti domaćinstava. Ukupna bespovratna sredstva koja su opštini Ćićevac, zajedno sa Ministarstvom rudarstva i energetike, dodeljena putem ovog javnog poziva iznose 4 miliona dinara.

- Opština Ćićevac nastavlja da ulaže u bolje uslove života građana, smanjenje potrošnje energije i zaštitu životne sredine, kroz mere koje direktno doprinose većoj energetskoj efikasnosti domaćinstava. Projekat “Čista energija i energetska efikasnost za građane” predstavlja petogodišnji program Ministarstva rudarstva i energetike i Svetske banke, čiji je cilj da se građanima omogući finansijska podrška za sprovođenje mera energetske sanacije, kaže predsednica opštne Ćićevac dr Mirjana Krkić.