REALIZACIJA PROJEKTA “ČISTA ENERGIJA I ENERGETSKA EFIKASNOST”: Potpisani ugovori za unapređenje energetske efikasnosti u Ćićevcu
Predsednica opštine Ćićevac dr Mirjana Krkić potpisala je ugovore sa građanima i izvođačima radova u okviru projekta “Čista energija i energetska efikasnost za građane”, u cilju realizacije programa usmerenog na unapređenje energetske efikasnosti domaćinstava. Ukupna bespovratna sredstva koja su opštini Ćićevac, zajedno sa Ministarstvom rudarstva i energetike, dodeljena putem ovog javnog poziva iznose 4 miliona dinara.
- Opština Ćićevac nastavlja da ulaže u bolje uslove života građana, smanjenje potrošnje energije i zaštitu životne sredine, kroz mere koje direktno doprinose većoj energetskoj efikasnosti domaćinstava. Projekat “Čista energija i energetska efikasnost za građane” predstavlja petogodišnji program Ministarstva rudarstva i energetike i Svetske banke, čiji je cilj da se građanima omogući finansijska podrška za sprovođenje mera energetske sanacije, kaže predsednica opštne Ćićevac dr Mirjana Krkić.
Prema njenim rečima, kroz Program energetske sanacije obezbeđuju se subvencije za pojedinačne mere energetske efikasnosti u visini do 50 odsto vrednosti investicije, dok kod paketa mera subvencije mogu iznositi i do 65 odsto ukupne investicije.