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U organizaciji SPC – Pravoslavne eparhije kruševačke, na lokaciji Starog aerodroma u Kruševcu osvećen je temelj i postavljen kamen temeljac za novi hram Svete Petke. Osvećenje je obavljeno na praznik Silaska Svetog Duha na Apostole – Pedesetnicu. a činodejstvovao je Arhiepiskop i Mitropolit kruševački G. David sa sveštenstvom grada Kruševca.

Ktitor je, zajedno sa svojom porodicom, Ljiljana Habjanović Đurović, rođena Kruševljanka, jedna od najčitanijih i najtiražnijih savremenih srpskih književnica. U okviru njenog duhovnog romanesknog ciklusa, najpopularniji je roman „Petkana“ – koji se bavi žitijem jedne od najvećih hrišćanskih svetiteljki, a po toj knjizi i scenariju autorke je snimljen i film „Sveta Petka - krst u pustinji, koji je režirao Hadži Aleksandar Đurović.

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Foto: Ž.M./Kurir

Ljiljana Habjanović Đurović iznela je svoje impresije povodom podizanja novog hrama.

- Ja sam zahvalna prvo Svetoj Petki i Presvetoj Bogorodici na velikoj milosti koja je data mojoj porodici i meni da budemo ktitori crkve. Takođe, zahvalna sam i svim ljudima iz Kruševačke eparhije i Grada Kruševca koji su svesrdno i sa radošću prihvatili naš predlog, učestvuju u tome od početka i osećamo da je naša inicijativa dobrodošla. Zahvalna sam i mojim dragim Kruševljanima jer sam čula da se ljudi raduju što će imati i crkvu Svete Petke u Kruševcu. Moje dominantno osećanje je jedna velika zahvalnost, istakla je ktitorka.

Kamen temeljac položili su Arhiepiskop i Mitropolit kruševački Gospodin dr David Perović, gradonačelnik Ivan Manojlović, ktitor Ljiljana Habjanović Đurović i sekretar Kruševačke eparhije Dragi Veškovac. Prigodnu besedu održao je Gospodin David.

Na dan Svete Petke, 27.oktobra 2024, svečano je osvećen krst na ovom mestu.

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