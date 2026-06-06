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U Zavičajnom muzeju Župe predstavljen je 14. broj naučnog časopisa. „Župski zbornik”, a ujedno je obeleženo i 20. godina od pokretanja ovog značajnog izdanja posvećenog istoriji, kulturi i nasleđu Župe i Rasinskog okruga.

Vršilac dužnosti direktora ustanove Aca Terzić predstavio je goste i učesnike promocije najnovijeg časopisa, istakavši značaj Zbornika za očuvanje zavičajne baštine i podsticanje istraživačkog rada.

Dr Dragomir Bondžić sa Instituta za savremenu istoriju, jedan od urednika “Župskog zbornika”, govorio je početku nastanka časopisa, njegovom razvoju kroz dve decenije, periode prekida u izlaženju, brojnim saradnicima, autorima i ustanovama koje su pružale podršku, ali i značaju, obnovi i kontinuitetu ovog tematskog glasila koje već dve decenije čuva kulturno, istorijsko i društveno nasleđe.

Dr Kosta Nikolić sa Instituta za savremenu istoriju i dr Saša Ilić iz Arhiva Narodne banke Srbije predstavili su svoje radove i govorili o ulozi časopisa u očuvanju istorijske građe i negovanju zavičajne kulture, govorili su

Sadržaj ovogodišnjeg broja i njegov doprinos proučavanju prošlosti i savremenog života Župe predstavio je istoričar i urednik časopisa Ivan Brborić. Takođe, obavestio je skup o njegovim autorima i objavljenim radovima u najnovijem broju, koji donose vredne istorijske zapise, istraživanja i svedočanstva o značajnim ličnostima i događajima.