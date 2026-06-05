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Svakog dana ima posetilaca koji uživaju u kupanju u lekovitoj vodi iz obližnje Rgoške Banjice, mada je špic sezone tokom najvrelijih letnih meseci, kada na bazenu bude dnevno i do 1.000 dece i odraslih.

Uz podršku Evropske unije, kroz program “Magija istočne Srbije” prošle godine je novim sportskim terenima i parkićem za najmlađe obogaćen sadržaj na bazenu, a uređeno je i prakiralište, koje sada ima više od sto parking mesta.