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U vreme brzine i industrije, skupih veštačkih materijala, modernih trendova, vunene čarape ostaju simbol topline koja dolazi iz ruku, a ne iz fabrike. Svaka petlja priča svoju priču, protkanu nežnošću i ljubavlju.

Kad kažemo vunene čarape, obično pomislimo na hladnu zimu i na tople noge.

Međutim, vuna kao prirodni materijal jeste i za nošenje leti. Barem je tako u Vrnjačkoj Banji gde se prodaju i po vrućini.

Baš na toj čuvenoj banjskoj destinaciji vrsna pletilja je objasnila zašto vunene čarape treba da se nose leti.

1/4 Vidi galeriju Zašto vunene čarape treba da se nose leti Foto: Youtube Printscreen/RTV Vrnjačka Banja

- Da, i za cirkulaciju je vrlo važno. Nose se i noću, za spavanje. Za krevet tako malo tanje, ovako, kad ispletemo, onda ove tanje kupuju za noću, a danju ovako nose i to na bosu nogu...

A kako je došla na ideju za tako divne šare, veli da ni sama ne zna, onako iz glave.

- Pa ne znam ni ja kako. Znaš kako, jednom nešto sam videla na telefonu, jednostavnu šaru, i onda iz glave, a tu nema crta, nema šema, nema ništa, samo moraš iz glave da izmisliš pa tako nešto da napraviš..., kaže za vrnjački TV VRT.

Nažalost, malo je mladih koji bi krenuli njenim stopama jer interesovanja za pletenje jednostavno - nema.

- Kod mene nema. Ima mladih, ali neće da pletu. Ne plete niko. Nema, nema, vrlo retko, dodaje ona, a na pitanje zašto je to tako, kaže:

- Pa ne, nešto ih to ne interesuje, a imaju para da kupe... Što bi da rade. A nije to baš ni što imaju para da kupe, nego meni je to jedna zanimacija samo, to je smirivanje živaca, smiriš se, odmaraš, malo razbistriš mozak, ne misliš ništa drugo osim to...

I na kraju otkrivena je i tajna, a tajna je u izboru tanke, lagane, izrađene od kvalitetne vune, bez debelih slojeva i teških pletenja.