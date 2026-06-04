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Milan Panajotović je šef smene u vatrogasno-spasilačkom bataljonu u Pirotu. Za profesionalni rad i hrabrost nagrađivan je više puta, ali ono što ga čini posebnim je njegov hobi.

Milan obožava da kuva, a recepte i uputstva, na dijalektu, deli na društvenim mrežama. Za samo 2 meseca sakupio je više desetina hiljada pratilaca i milione pregleda.

Za sebe kaže da je meraklija u duši i da voli da jede hranu koja je pripremljena na tradicionalan način. Kuvanje je zavoleo još kao dete, a cilj mu je da na društvenim mrežama predstavi pirotske specijalitete.

“Ideja je da ljudima koji koriste društvene mreže predstavim našu domaću pirotsku hranu, da vide kako mi kuvamo u Pirotu, jer se zna i nadaleko je poznato da je Pirot gastronomski kraj i da imamo dobru kuhinju”, navodi Milan Panajotović, vatrogasac-kuvar za RTS.

Sva uputstva Milan daje na dijalektu, jer je kuvanje učio od babe.

“Sve što možete da vidite su babini recepti, naravno spremam ih ja, pa ubacim nešto i pored toga”, kaže Milan. Dodaje: "Ljudi traže recept, ali mahom su sve mere odokativne, jer je baba tako kuvala."

Baba koja je glavni kritičar, ne želi pred kamere, ali ističe da je ponosna na svog unuka. Podršku pružaju i ostali članovi porodice.

“Supruga je prezadovoljna kad ja kuvam, nema problema. Kaže, samo ti kuvaj, sve je odlično. Ćerka i ona voli da jede hranu koju ja spremim, a brat je tu da pomogne u snimanju i montaži”, ističe Milan.

Broj pratilaca na društvenim mrežama i milioni pregleda za Milana nisu prioritet.

“Fokusiran sam na to da upoznam ljude na društvenim mrežama sa dobrom kuhinjom i kako ona treba da izgleda. Znate kakav je naš posao zahtevan. Ima dosta neprijatnih ili nemilih scena. Zato kada dođem kući mogu da se opustim tako što ću da skuvam nešto”, navodi pirotski vatrogasac.

Popularnost ga kaže nije promenila, a plan mu je da uživa u kuvanju. Najvećim kritičarima poručuje da pirotski govor neće titlovati.