Zavod za urgentnu medicinu Kragujevac zabeležio je 41 intervenciju u prethodna 24 časa, a najčešći razlozi za pomoć bili su visok krvni pritisak, astma i malaksalost.
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KRAGUJEVAČKA HITNA POMOĆ IMALA PUNE RUKE POSLA: Čak 41 izlazak na teren u prethodna 24 sata, evo zbog čega su se najviše javljali pacijenti
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Tokom prethodna 24 časa ekipe Zavoda za urgentnu medicinu Kragujevac imale su pune ruke posla. Lekarske ekipe obavile su ukupno 41 intervenciju na terenu, od čega 30 tokom dana i 11 u noćnim satima.
- U ambulanti su pregledane 34 odrasle osobe, dok je intervencija na javnom mestu bilo ukupno 15. Tokom dana za pomoć su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, onkološki pacijenti, osobe sa tegobama izazvanim astmom, kao i pacijenti sa povredama - kazali su za RINU u ZUM Kragujevac.
U noćnim satima najčešći razlozi za intervenciju bili su malaksalost, povišen krvni pritisak i tegobe izazvane astmom.
Kurir.rs/RINA
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