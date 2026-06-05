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Tokom prethodna 24 časa ekipe Zavoda za urgentnu medicinu Kragujevac imale su pune ruke posla. Lekarske ekipe obavile su ukupno 41 intervenciju na terenu, od čega 30 tokom dana i 11 u noćnim satima.

- U ambulanti su pregledane 34 odrasle osobe, dok je intervencija na javnom mestu bilo ukupno 15. Tokom dana za pomoć su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, onkološki pacijenti, osobe sa tegobama izazvanim astmom, kao i pacijenti sa povredama - kazali su za RINU u ZUM Kragujevac.

U noćnim satima najčešći razlozi za intervenciju bili su malaksalost, povišen krvni pritisak i tegobe izazvane astmom.

Kurir.rs/RINA

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