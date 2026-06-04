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Porodicu iz Velikog Šenja kod Kragujevca je zadesila velika muka nako što su otkrili da im jenestalo 14 ovaca.

U pitanju je devet starijih ovaca i pet jagnjića.

Vlasnica odbeglog stada, Mirjana je otkrila detalje u vezi njihovog nestanka.

- Ovce su bile u voćnjaku kada su nestale. Kada smo krenuli da ih zatvorimo, one su izašle i od tada ne možemo da ih pronađemo. Još uvek tragamo za njima - objasnila je Mirjana.

Ona je dodala i da ne sumnjaju da ih je neko oterao, već da su ovce same odlutale.