Porodica iz Velikog Šenja kod Kragujevca traga za 14 ovaca koje su nestale iz njihovog voćnjaka, a vlasnica navodi da su životinje verovatno same odlutale.
Srbija
MISTERIJA U SELU KOD KRAGUJEVCA Nestalo 14 ovaca, vlasnica stada u šoku: Bile u voćnjaku, pa im se iznenada GUBI TRAG! "Kad smo krenuli da ih zatvorimo..."
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Porodicu iz Velikog Šenja kod Kragujevca je zadesila velika muka nako što su otkrili da im jenestalo 14 ovaca.
U pitanju je devet starijih ovaca i pet jagnjića.
Vlasnica odbeglog stada, Mirjana je otkrila detalje u vezi njihovog nestanka.
- Ovce su bile u voćnjaku kada su nestale. Kada smo krenuli da ih zatvorimo, one su izašle i od tada ne možemo da ih pronađemo. Još uvek tragamo za njima - objasnila je Mirjana.
Ona je dodala i da ne sumnjaju da ih je neko oterao, već da su ovce same odlutale.
Kurir.rs/Telegraf
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