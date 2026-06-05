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Ogranak "Elektrodistribucija" Čačak izvodiće radove na rekonstrukciji distributivne elektroenergetske mreže radi unapređenja kvaliteta napajanja električnom energijom.

Zbog toga će u petak, 5. juna, deo teritorije Čačka ostati bez struje.

- Od 09:00 do 17:00 časova bez električne energije biti potrošači u delu Žaočana oko škole. Planirano je da se ovi radovi nastave i u ponedeljak, 8. juna, u istom vremenskom intervalu - saopšteno je iz EDS.

Kurir.rs/RINA

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