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Svečanom akademijom u Vukovom domu kulture Grad Loznica obeležiće 16. juna svoj dan, 160. rođendan, a tome će prethoditi šest dana raznovrsnog programa za sve generacije, najavljeno je iz lokalne samouprave. Programi proslave počinju 11. juna, a svih narednih dana vladaće svečarska atmosfera ispunjena različitim dešavanjima.

Za četvrtak, 11. jun, prvi dan obeležavanja Dana grada, predviđen je program "Dan porodice", od 17 do 20 časova, ispred Vukovog doma kulture. Tokom tročasovnog trajanja biće održano više edukativnih i likovnih radionica, predstaviće se PU ''Bambi'', Udruženje ''Roda'', centri za socijalni rad i hraniteljstvo, "Mašta bašta", dečji karneval, nastupiće orkestar Muzičke osnovne škole "Vuk Karadžić", muzički centar "Bim Bam", plesna škola "Oki doki", školica sporta "Šampioni", biće crtanja po licu, a 15 minuta pre osam uveče počeće dečja predstava "Majstor Mario".

Foto: Kurir/T.I.

U petak je, od 12 časova, planirano predstavljanje Grada Loznice na Ekspo plejgraundu, u hali 5 Beogradskog sajma, dok je subota određena za završnicu Dečje lige u rukometu u organizaciji RGS Loznica, u hali "Lagator", od 9 do 12 časova, dok će u šest uveče početi Međunarodni festival folklora "Raspevano proleće" koji priređuje KUD "Frula" iz Lipničkog Šora.

Muzički dan je nedelja, pošto je u 17 časova najavljen Guarneri fest-Kamerni hor muzičke akademije Univerziteta Istočno Sarajevo koji će nastupiti na platou ispred Crkve Pokrova Presvete Bogorodice u Loznici, a dva sata kasnije Ivan Milinković održaće za svoje Lozničane koncert ću Vukovom domu kulture.

Ponedeljak će biti u znaku borbi na 64 crno-bela polja pošto će toga dana biti održan Turnir u šahu "Loznica open", a počinje od 10 časova u svečanoj sali UFK "Lagator".

Foto: Kurir/T.I.

Na sam Dan grada, 16. jun, kao i svih minulih godina počeće nova, 19. sezona na gradskom kupalištu, a na Svečanoj akademiji, od 17 sati, zaslužnim pojedincima i kolektivima biće uručena najviša gradska prizanja, povelje i plakete. Višednevni slavljenički programi završavaju se oko 18 časova nastupom dečjeg ansambla KUD "Frula" koji će zaigrati ispred Vukovog doma kulture.