U porodilištu Opšte bolnice Leskovac danas u 14:16 časova rođena je devojčica Jovana iz Vlasotinca, teška 2.720 grama i dugačka 45 centimetara, a porođaju je prisustvovao i otac devojčice, koji je ovom prilikom presekao pupčanu vrpcu .

„Ovo nije prvi put da otac prisustvuje rođenju svoga deteta. Takve mogućnosti ne samo da su od značaja za samu porodilju, već su i pokazatelj da su nedavna ulaganja u ovu zdravstvenu ustanovu i na ovaj način unapredila kvalitet života naših sugrađana“, navodi se na sajtu lokalne samouprave.