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U porodilištu Opšte bolnice Leskovac danas u 14:16 časova rođena je devojčica Jovana iz Vlasotinca, teška 2.720 grama i dugačka 45 centimetara, a porođaju je prisustvovao i otac devojčice, koji je ovom prilikom presekao pupčanu vrpcu.

„Ovo nije prvi put da otac prisustvuje rođenju svoga deteta. Takve mogućnosti ne samo da su od značaja za samu porodilju, već su i pokazatelj da su nedavna ulaganja u ovu zdravstvenu ustanovu i na ovaj način unapredila kvalitet života naših sugrađana“, navodi se na sajtu lokalne samouprave.

Kurir.rs/Jugmedia

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