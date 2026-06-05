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Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se danas na putevima širom Srbije zbog završetka radne nedelje i prvog vikenda u junu, upozorava Auto-moto savez Srbije (AMSS). Lepo vreme i početak vikenda izmamiće veliki broj vozača ka turističkim destinacijama, izletištima i vikend-naseljima.

Kako navode iz AMSS-a, uslovi za vožnju su povoljni, kolovozi su prohodni, a na naplatnim stanicama na auto-putevima nema zadržavanja.

Prema podacima Uprave granične policije od 5.15 časova, teretna vozila na graničnom prelazu Batrovci čekaju četiri sata na izlazu iz zemlje. Na prelazu Šid zadržavanje za kamione iznosi dva sata, dok se na Sremskoj Rači čeka oko sat vremena.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.

AMSS apeluje na vozače da budu oprezni i prilagode vožnju uslovima na putu, imajući u vidu da se tokom dana očekuje veći broj vozila nego što je uobičajeno.