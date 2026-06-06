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Više od 80 oldtajmera iz deset evropskih država i oko 140 učesnika okupiće se ovog vikenda u Subotici na 15. Međunarodnom oldtajmer susretu.

Posetioci će tokom dva dana imati priliku da vide atraktivna istorijska vozila na više lokacija u gradu, dok će najmlađi učesnici biti u centru pažnje kroz tradicionalni likovni konkurs.

Nakon uspešno organizovanog petog zimskog relija u Sarajevu, Međunarodni oldtajmer klub Subotica pripremio je svoju drugu ovogodišnju manifestaciju – 15. Međunarodni oldtajmer susret, koji će okupiti ljubitelje klasičnih automobila iz regiona i Evrope.

Prema rečima predsednika kluba Filipa Bjelice, ovogodišnji susret okupiće oko 80 oldtajmera i približno 140 učesnika iz deset država.

- Dolaze nam vozila iz Nemačke, Austrije, Slovenije, Hrvatske, Mađarske, Bosne i Hercegovine, Rumunije, Crne Gore, Makedonije i Srbije. Najviše vozila nam dolazi iz Hrvatske i Rumunije, što pokazuje da je naša manifestacija prepoznata i van granica Srbije. Očekujemo veliki broj posetilaca i nadamo se da će gosti iz zemlje i inostranstva iz Subotice poneti najlepše utiske - istakao je Bjelica.

Program počinje u subotu, 6. juna, izložbom vozila na Paliću od 9.30 do 10.30 časova, dok će istog dana druga izložba biti održana na Prozivci od 17 do 19 časova. Centralna izložba zakazana je za nedelju ispred Gradske kuće, preko puta Plave fontane, od 10 do 13 časova.

Poseban segment manifestacije predstavlja peti likovni konkurs namenjen deci uzrasta od dve do 14 godina, kao i deci i mladima sa poteškoćama u razvoju. Kako je istakla potpredsednica kluba Ivana Baić, ove godine pristiglo je čak 500 radova iz Srbije, Hrvatske, Mađarske i Rumunije.

- U toku je glasanje na našoj Fejsbuk stranici, a tri rada sa najviše glasova biće nagrađena peharima i zahvalnicama. Svi ostali učesnici dobiće medalje i zahvalnice za učešće. Dodela nagrada biće održana u nedelju od 10.30 do 12 časova u Velikoj većnici Gradske kuće - dodaje.

Organizatori su se ovom prilikom zahvalili Gradu Subotici i brojnim sponzorima koji su podržali organizaciju manifestacije. Ovogodišnji Međunarodni oldtajmer susret još jednom potvrđuje da Subotica zauzima značajno mesto na mapi ljubitelja istorijskih vozila, spajajući automobilsku tradiciju, međunarodnu saradnju i kreativnost najmlađih.