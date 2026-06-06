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Na jezeru Ćelije uspešno je realizovana ekološka akcija čišćenja, sa ciljem očuvanja ovog značajnog vodnog resursa i podizanja svesti o važnosti zaštite životne sredine.

Foto: KP Vodovod Kruševac

Akcija je održana u Ćelijama na pisti, a okupila je veliki broj učesnika, ronilaca, volontera, predstavnika institucija, sportskih klubova i ekoloških organizacija. Organizatori akcije bili su Savez organizacija podvodnih aktivnosti Srbije „SOPAS“, kompanija „Henkel“ Kruševac, JKP „Vodovod – Kruševac“ i Ronilački klub „Viking“, uz podršku Grada Kruševca, JKP „Kruševac“, Sportskog centra, Saveza sportova, opštine Brus, Mesne zajednice Zlatari i brojnih partnera.

Foto: KP Vodovod Kruševac

- Tokom akcije uklanjan je otpad sa dna i priobalja jezera, dok su ronilački timovi istovremeno vršili obilazak i uvid u stanje podvodnog dela akumulacije. Ovakve aktivnosti imaju višestruki značaj, doprinose očuvanju prirode, ali i pružaju dragocene informacije o stanju eko-sistema jezera.

Foto: KP Vodovod Kruševac

Posebno ohrabruje činjenica da je količina otpada iz godine u godinu sve manja, što ukazuje na veću ekološku odgovornost i svest građana. Zajednički rad, dobra organizacija i saradnja svih učesnika doprineli su uspešnoj realizaciji akcije i još jednom pokazali koliko je važno zajedničko delovanje u zaštiti prirode, objavila je PR služba JKP “Vodovod Kruševac”.

Foto: KP Vodovod Kruševac