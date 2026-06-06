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Nakon završetka radova na horizontalnoj signalizaciji u Knjaževačkoj ulici, ekipe JP "Parking servis“ nastavile su posao na jednoj od najfrekventnijih gradskih saobraćajnica — Bulevaru Nemanjića. U planu je da se tokom leta obeleže najprometniji bulevari i ulice u Nišu, uz posebnu pažnju na bezbednost učesnika u saobraćaju, ali i na obnovu biciklističkih staza.

Aleksandar Lalović, v.d. direktora JP "Parking servis“, kaže da su radovi nastavljeni tamo gde se prethodno stalo, na najopterećenijim pravcima u gradu. Kako navodi, Knjaževačka ulica bila je kompleksna zbog velikog broja pešačkih prelaza i detalja u horizontalnoj signalizaciji, dok su sada radovi prošireni na Bulevar Nemanjića, uključujući i potez kod Bulevarske pijace.

- Nastavićemo i dalje na najfrekventnijim bulevarima, jer smo širi centar grada u velikoj meri zaokružili. Trudimo se da do kraja leta obradujemo sugrađane, pre svega da podignemo nivo bezbednosti u gradu i dođemo i do najudaljenijih ulica na periferiji - istakao je Lalović.

Uporedo sa obnovom signalizacije, u JP "Parking servis“ rade i analizu postojećih parking kapaciteta u Nišu. Razmatraju se nove lokacije za uvođenje dodatnih parkirališta koja bi radila 24 sata, a najavljuju se i tehnološke novine koje bi građanima trebalo da olakšaju svakodnevno parkiranje.

Prema rečima Lalovića, jedno od rešenja je uvođenje senzora koji bi u svakom trenutku pokazivali koliko ima slobodnih parking mesta. Za početak, ovaj sistem bi mogao da bude primenjen u ekstra zoni i ulicama oko nje, naročito u delu oko Ulice Nikole Pašića.

- To će omogućiti građanima da putem naše aplikacije, ili preko infotabli ukoliko se već nalaze na ulici, vide koliko ima slobodnih mesta u bočnim ulicama i da na taj način lakše planiraju dolazak do odredišta - rekao je Lalović.

Niš očekuju i prve višetažne garaže, i to u zoni Kliničkog centra, jednoj od najopterećenijih lokacija kada je reč o parkiranju. Za dve nove garaže u ovom delu grada građevinske dozvole dobijene su oko prvomajskih praznika, a njihova izgradnja trebalo bi da doprinese boljoj organizaciji saobraćaja i smanjenju gužvi u jednom od najprometnijih delova Niša.