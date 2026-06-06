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Zbog održavanja međunarodne biciklističke trke "Gran Fondo Novi Sad 2026“, biće privremeno izmenjen režim saobraćaja u gradu.

Prema najavi organizatora i nadležnih službi, saobraćaj će biti obustavljen na Bulevaru Mihajla Pupina, od raskrsnice sa Ulicom Žarka Zrenjanina do Trga neznanog junaka, kao i u krajnjoj desnoj saobraćajnoj traci Ulice Žarka Zrenjanina, od Banovinskog prolaza (slobodan prolaz) do Bulevara Mihajla Pupina.

Ove izmene važe u periodu od danas u 16 časova, do nedelje, 7. juna u 18 časova.

Tokom održavanja trke, u nedelju, 7. juna u periodu od 7 do 12.30 časova, pored navedenih obustava, za saobraćaj će biti zatvoreni i Petrovaradinski most, Trg vladike Nikolaja, Beogradska ulica, kao i Preradovićeva ulica do Reljkovićeve ulice.

Nadležni apeluju na vozače i građane da u navedenom periodu koriste alternativne pravce i poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju.

Kurir.rs/Novosadski dnevnik

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