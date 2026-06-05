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Građanima Loznice upućeno je upozorenje da ne nasedaju na moguće pokušaje zloupotrebe od strane osoba koje se lažno predstavljaju kao radnici "Vodovoda i kanalizacije" i nude uzorkovanje ili kontrolu vode u domaćinstvima. Iz nadležnog preduzeća ističu da njihovi zaposleni ne obavljaju takve kontrole bez prethodne najave i zvaničnog razloga.

- Naši zaposleni ne obavljaju uzorkovanje vode po domaćinstvima niti obilaze građane radi kontrole kvaliteta vode bez prethodnog razloga i najave - saopšteno je danas iz lozničkog Javnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija".

Iz preduzeća ističu da njihovi laboranti na teren izlaze isključivo po prijavi, reklamaciji ili u okviru redovnih službenih aktivnosti, uz jasnu službenu identifikaciju.

- Tokom jučerašnjeg i današnjeg dana primili smo nekoliko poziva, uglavnom od starijih sugrađana, koji su nas obavestili da su ih posećivale ili najavljivale da će ih posetiti osobe koje su se predstavljale kao radnici "Vodovoda" i nudile uzorkovanje ili kontrolu vode. Ukoliko vam se nepoznate osobe predstave kao radnici "Vodovoda" i zatraže ulazak u domaćinstvo, molimo vas da budete oprezni i da pre bilo kakvog postupanja kontaktirate naše preduzeće radi provere - navodi se u saopštenju preduzeća.

Foto: Kurir/T.Ilić

Iz "Vodovoda" mole građane da o ovome informišu starije članove svojih porodica, komšije i prijatelje "kako bismo zajednički sprečili moguće zloupotrebe", stoji u saopštenju preduzeća povodom ove nesvakidašnje situacije.