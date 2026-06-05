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Novosadski vatrogasci intervenisali su danas nakon što se u pokretu zapalio automobil na ulicama grada.

Prema navodima Instagram stranice 193ns_rs, požar je izbio na uglu Vršačke i Panonske ulice u Novom Sadu, kada se tokom vožnje zapalio "fijat punto". Vozilo je ubrzo zahvatio plamen, a vatra je najviše oštetila prednji deo automobila, u zoni motora.

Na lice mesta izašlo je jedno vatrogasno vozilo, a za sada nema informacija da li je u incidentu bilo povređenih.

Kurir.rs

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