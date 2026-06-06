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Svetski dan zaštite životne sredine, 5. jun, programom "Mala srca za veliku planetu" Loznica je obeležila danas u parku na Lagatoru. Učestvovali su učenici svih četrnaest lozničkih osnovnih škola i deca iz Predškolske ustanove "Bambi", koji su kroz pesmu, igru, recitacije, lutkarske prikaze, skečeve, eko-reporterske nastupe, mini kviz i izložbu likovnih radova poslali poruku o značaju očuvanja prirode.

Prvi put se na ovako masovan način u našem gradu, uz učešće svih osnovnih škola, sve dece osnovnoškolskog uzrasta i predškolaca iz "Bambija", obeležava Svetski dan zaštite životne sredine, kazao je pomoćnik gradonačelnika Milan Jugović.

- Kroz kreativne panoe, izradu predmeta od recikliranog materijala, recitale i niz drugih aktivnosti, naši mladi sugrađani žele da pošalju poruku o važnosti podizanja svesti o očuvanju i zaštiti životne sredine u kojoj živimo. Kao grad uvek ćemo nastojati da podržimo ovakve i slične edukativne akcije, da radimo sve ono što je u našoj nadležnosti sa ciljem podizanja svesti građana o očuvanju životne sredine, ali i radove koji će doprineti njenom očuvanju. Imamo samo jednu planetu na kojoj živimo i naša je obaveza da je sačuvamo što zdravijom, lepšom i čistijom, upravo za ovu decu koja danas izvode ovaj program i, naravno, za generacije koje će doći - kazao je on.

1/8 Vidi galeriju Svetski dan zaštite životne sredine u Loznici obeležen programom "Mala srca za veliku planetu" Foto: T.Ilić

Grad Loznica, u okviru svojih nadležnosti, čini mnogo kako bi životna sredina bila što čistija, naveo je Jugović i kao jednu od najvažnijih aktivnosti istakao predstojeće zatvaranje gradske deponije i uključivanje u projekat regionalne deponije "Kalenić", zatvaranje divljih deponija, podizanje nivoa energetske efikasnosti stambenih objekata, rekonstrukciju kotlarnica koje će koristiti ekološki prihvatljivija goriva i proširenje zone obaveznog iznošenja smeća.

Nada Ostojić, direktorka OŠ "Kadinjača", rekla je da su škole pripremile raznovrsne tačke i štandove na kojima su izloženi učenički radovi od upotrebnih materijala, kao i likovnu izložbu. Poruka je zajednička: moramo čuvati našu planetu, istakla je ona.

Cilj programa "Mala srca za veliku planetu" jeste da se kod najmlađih podstakne svest o važnosti odgovornog odnosa prema prirodi i pokaže da velike promene počinju malim, svakodnevnim koracima.

Ove godine 5. jun, Svetski dan životne sredine, obeležava se pod sloganom "Inspirisani prirodom. Za klimu. Za našu budućnost". Ovaj dan posvećen zaštiti životne sredine Ujedinjene nacije su ustanovile 1972. u Stokholmu, a zvanično se obeležava od 1973. godine.