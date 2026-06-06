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Razmatrano je preduzimanje preventivnih i operativnih mera i zadataka zaštite i spasavanja u periodu povećanog rizika od požara, od 15. maja do 30. oktobra, prenosi zvanični sajt grada Vranja.

Šesta vanredna sednica Gradskog štaba za vanredne situacije održana je na osnovu preporuke Okružnog štaba za vanredne situacije i Odeljenja za vanredne situacije.

U Vranju održana vanredna sednica Gradskog štaba za vanredne situacije Foto: T. S.

Usvojeni su sledeći zaključci.

-Nadležne inspekcijske i druge službe u jedinicama lokalne samouprave  intenzivno da se uključe i sprovedu pojačan nadzor u cilju suzbijanja požara.

 -JKP Komrad  da uvede 24-časovno dežurstvo na deponiji Meteris, kao i da obezbedi sva potrebna sredstva za  saniranje i ublažavanje posledica od mogućih požara.

- Služba za informisanje grada Vranja redovno obaveštava stanovništvo o mogućnosti nastanka požara na otvorenom, uz naglasak da je paljenje strnih useva, smeća i biljnih ostataka zabranjeno Zakonom o zaštiti od požara, kao i da su za nepoštovanje propisa predviđene novčane kazne.

- Koordinator zadužen za mesne zajednice i poslove vanrednih situacija GU Vranje, organizuje sastanke sa predsednicima mesnih zajednica oko njihovog angažovanja na sprovođenju preventivnih mera i ranog otkrivanja požara.

Kurir.rs

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