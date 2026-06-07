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U Većnici Narodnog univerziteta uručena su rešenja o dodeli prvih 66 subvencija poljoprivrednicima sa teritorije opštine Trstenik za unapređenje poljoprivredne proizvodnje.

- Ove godine sa ponosom podržavamo razvoj naših poljoprivrednih gazdinstava kroz: 11.500.000 dinara za nove investicije u poljoprivrednu mehanizaciju, 8.000.000 dinara za subvencionisanje veštačkog osemenjavanja krava i 13.500.000 dinara za osiguranje useva. Ovim merama nastavljamo da podržavamo vredne domaćine koji svojim radom doprinose razvoju poljoprivrede i očuvanju života na selu. Ulaganje u poljoprivrednike je ulaganje u jaču poljoprivredu, sigurniju proizvodnju i bolju budućnost za sve nas, izjavila je predsednica opštine Trstenik Milena Turk.

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