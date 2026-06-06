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Čuveni hvatač zmija i stršljenova, Vladica Stanković, na Instagram profilu svog udruženja „Poskok“ redovno deli snimke intervencija na kojima se mogu videti zmije zatečene na nesvakidašnjim lokacijama. Međutim, njegov posao ne svodi se samo na uklanjanje zmija i insekata, pa se ovoga puta susreo sa drugačijom vrstom neželjenih gostiju – kunama.

1/5 Vidi galeriju Vladica Stanković uhvatio kunu: velika šteta u domaćinstvu Foto: Printscreen Instagram

Na objavljenom snimku može se videti kuna koju je Vladica uspešno uhvatio, nakon čega je pokazao i štetu koju je prouzrokovala. Na zidovima su uočljive velike rupe i oštećenja, dok je, kako je naveo, u objektu prisutan i veoma neprijatan miris.

Kune mogu da prouzrokuju značajnu štetu u domaćinstvima, jer se često nastanjuju na tavanima gde uništavaju izolaciju, oštećuju električne kablove i ostavljaju jak, neprijatan miris zbog izmeta i ostataka hrane. Takođe predstavljaju veliki problem na seoskim imanjima, jer ulaze u kokošinjce i mogu u kratkom vremenu da unište živinu.