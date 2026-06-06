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Na Moravskom koridoru, kod Podunavaca, došlo je do požara koji je zahvatio automobil, prenosi 192_rs.

U incidentu, na sreću, nije bilo povređenih.

Mogući su zastoji u saobraćaju na tom delu puta zbog uviđaja i uklanjanja vozila, pa se vozačima savetuje oprez i strpljenje.

Kurir.rs/192

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