Na Moravskom koridoru, kod Podunavaca, došlo je do požara koji je zahvatio automobil, prenosi 192_rs.
Srbija
POŽAR NA MORAVSKOM KORIDORU KOD PODUNAVACA: Vatra progutala automobil, objavljen snimak s lica mesta (VIDEO)
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Na Moravskom koridoru, kod Podunavaca, došlo je do požara koji je zahvatio automobil, prenosi 192_rs.
U incidentu, na sreću, nije bilo povređenih.
Mogući su zastoji u saobraćaju na tom delu puta zbog uviđaja i uklanjanja vozila, pa se vozačima savetuje oprez i strpljenje.
Kurir.rs/192
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