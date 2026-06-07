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Pripadnici pontonirskih jedinica Vojske Srbije postavili su pontonski most preko Velike Morave kod Svilajnca u neposrednoj blizini postojećeg, glavnog mosta na kojem je od juna prošle godine obustavljen saobraćaj.

Most je postavljen na molbu predstavnika lokalne samouprave u Svilajncu kako bi se meštanima, koji su bili prinuđeni da koriste dugačke alternativne pravce, omogućila bolja komunikacija i brži prelazak reke.

"U toku realizacije aktivnosti, pontonirci su izvršili sve neophodne provere plovnih članaka, prevezli ih rekom i postavili most. Nakon sigurnosnih provera i provere signalizacije, most je danas predat na korišćenje Opštini Svilajnac", navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane.

Kako se isitče, preko ovog mosta će moći da prelaze putnička motorna vozila, motociklisti i pešaci, dok će autobusi i teretna vozila i dalje biti usmeravani na alternativne pravce.

"Kako bi se obezbedila potpuna sigurnost za sve korisnike, zadejstvovana je dežurna posada koja će sve vreme brinuti o bezbednosti i održavanju mosta. Pontonski most će umnogome olakšati život meštanima Svilajnca i okoline, a Vojska Srbije na ovaj način još jednom pokazuje da je uvek u službi građana", dodaje se u saopštenju.

Kurir.rs/RINA

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