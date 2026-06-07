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Foto: S. U.

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Jedinstveni prirodni fenomen po kojem je Novi Bečej poznat daleko van granica Srbije i ove godine okupiće brojne posetioce na obali Tise.

Manifestacija „Kad Tisa cveta“ donosi deset dana ispunjenih muzikom, romantikom, druženjem i programima za sve generacije.

Posetioce očekuju romantične vožnje čamcima i fijakerima, puštanje svećica želja u okviru programa „Ljubav što plovi Tisom“, Tiski bazar, regata, kao i kreativne i ekološke radionice za najmlađe.

1/11 Vidi galeriju Cvetanje Tise Foto: S. U.

Poseban deo programa čine koncerti koji će tokom više večeri okupiti ljubitelje različitih muzičkih žanrova.

Koncertni program:

12. jun – ABBA Tribute Band (21 čas) i Ribica Kiseonik (23 časa)

13. jun – Veče panonskog admirala (21 čas) i Beštija – Plavi orkestar tribute (23 časa)

14. jun – Atheist Rap (21 čas) i Zelen patak (23 časa)

Tokom deset dana trajanja manifestacije, Novi Bečej će ponovo postati mesto gde se spajaju prirodna lepota Tise, bogata kulturna ponuda i atmosfera koja svake godine privlači hiljade posetilaca.

Šta je cvetanje Tise?

Fenomen se odvija u svega nekoliko dana sredinom juna, kada se rojevi takozvanog „tiskog cveta” (Palingenia longicauda) podižu iznad reke.

Larve tri godine provode u mulju na dnu reke a nakon izlaska iz vode, žive samo nekoliko sati tokom kojih se roje, pare i polažu jaja, nakon čega uginu.

Nekada rasprostranjen širom Evrope, ovaj insekt danas opstaje samo u slivu Tise i reke Jangcekjang u Kini.