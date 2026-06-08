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Grmelo je od četvrtka do jutros po lozničkim ulicama i bulevarima, a najviše na platou pored stadiona "Lagator", gde je održan drugi moto-fest "Bratijanje", koji je organizovao loznički Moto-klub "Bratija". Bilo je i oblaka, ponegde i kiše, ali ništa nije moglo da pokvari skup na koji su stigli bajkeri iz cele Srbije, svih bivših jugoslovenskih republika, ali i Švajcarske, Nemačke i Austrije, na još jedno nezaboravno druženje.

Miroslav Popović, predsednik kluba i organizator skupa, kaže da su prezadovoljni kako je sve proteklo, a najviše time što nije bilo nijednog incidenta i što je sve što je planirano sprovedeno u delo.

Foto: Kurir/T.Ilić

– Za četiri dana imali smo više od 1.300 motora, a osim bajkera na "Bratijanje" su došli i naši sugrađani. Svi najavljeni bendovi, njih desetak, na profi bini su odlično odradili svoj deo posla i postarali se da atmosfera bude prava. Nadmašili smo prošlogodišnje prvo "Bratijanje" i podigli lestvicu stepen više. Podelili smo i obećane nagrade, glavna, skuter "Amaks" od 125 kubika, otišla je u Sremsku Mitrovicu, polaganje A kategorije u Loznicu, jedno u Šabac, a bilo ih je još. Zanimljivo je da je bilo i dva, tri ustupanja nagrada, tako da je potvrđena i na delu bajkerska solidarnost i velikodušnost. Prvog dana su za sve bili besplatni hrana i piće, a ostalih dana cene su bile više nego pristupačne. Potrudili smo se da budemo što bolji domaćini i ljudi su iz Loznice otišli više nego zadovoljni – kazao je jutros Popović i najavio da će naredno "Bratijanje" trajati duže i imati duplo veći nagradni fond od više hiljada evra.

1/10 Vidi galeriju Moto fest "Bratijanje" u Loznici Foto: Kurir/T.Ilić

Bilo je dobre svirke, akrobatskih vožnji na poligonu, a juče je još masovniji defile nego prošle godine protutnjao gradom, uz obezbeđenje saobraćajne policije, uz mnogo osmeha i dobrog raspoloženja. Četvorodnevno druženje okončano je, a posle doručka gosti od jutros napuštaju Loznicu uz obećanje da ponovo dolaze narednog juna. Kako je rekao jedan od bajkera – dolazimo sigurno jer je u Loznici uvek sve na vrhunskom nivou, od organizacije pa nadalje, a pre svega su ovde dobri ljudi. Kud će lepše pozivnice?