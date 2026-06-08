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Bogat program festivala, koncerata, regata i kulturnih događaja obeležiće leto 2026. godine u Kladovu, mestu koje iz godine u godinu potvrđuje status jedne od najatraktivnijih turističkih destinacija u istočnoj Srbiji.

Tokom narednih meseci građane i goste očekuju deseci manifestacija koje će grad na Dunavu pretvoriti u veliku pozornicu kulture, zabave, sporta i tradicije. U okviru programa "Kladovsko leto" biće organizovani koncerti muzičkih izvođača različitih žanrova, pozorišne predstave za najmlađe, Etno festival Kladovo 2026, Đerdapska regata, međunarodni rok festival "Border Rock", TID regata, "Zlatna bućka Đerdapa", kao i prestižni "Iron Gate International Film Festival".

Da Kladovo postaje sve značajnija turistička destinacija potvrđuju i najnoviji statistički podaci. U prvom kvartalu 2026. godine opštinu Kladovo posetilo je 4.678 turista, dok je ostvareno više od 16.800 noćenja. Posebno ohrabruje činjenica da je gotovo polovina gostiju stigla iz inostranstva, što potvrđuje rast međunarodne prepoznatljivosti ove dunavske destinacije.

1/4 Vidi galeriju Kladovo se sprema za letnju sezonu Foto: RINA/Opština Kladovo

Predsednik opštine Kladovo Goran Matović ističe da su ostvareni rezultati posledica sistemskog ulaganja u razvoj turizma, turističke infrastrukture i promociju opštine.

- Kladovo danas predstavlja jednu od najperspektivnijih turističkih destinacija na Dunavu. Iz godine u godinu beležimo rast broja turista i noćenja, a posebno nas raduje sve veći broj stranih gostiju. Naš cilj je da kroz ulaganja u infrastrukturu, uređenje javnih prostora i organizaciju kvalitetnih manifestacija dodatno unapredimo turističku ponudu i produžimo boravak gostiju u našem gradu. Kladovo ima jedinstven spoj prirodnih lepota, bogatog kulturno-istorijskog nasleđa i gostoprimstva, što ga čini destinacijom kojoj se posetioci rado vraćaju - rekao je Matović.

Zahvaljujući Dunavu, Nacionalnom parku Đerdap, tvrđavi Fetislam, arheološkim lokalitetima, razvijenoj ugostiteljskoj ponudi i sve sadržajnijem kalendaru manifestacija, Kladovo danas zauzima značajno mesto na turističkoj mapi Srbije.

Predstojeće leto donosi još više razloga za posetu gradu na Dunavu. Koncerti, festivali, regate, filmske projekcije, kulturni programi i sadržaji za najmlađe potvrdiće da je Kladovo tokom letnjih meseci jedno od najživljih i najatraktivnijih turističkih odredišta u Srbiji.