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U naselju Avenija 2 u Čačku sinoć je došlo do incidenta kada je jedna Čačanka, prema dostupnim informacijama, u kontejner odložila vreo tiganj, čime je izazvala opasnost od izbijanja požara.

- Zbog vrelog predmeta koji je završio među otpadom postojala je realna opasnost da se vatra proširi na sadržaj kontejnera i ošteti komunalnu opremu. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca spasilaca, požar je na vreme sprečen, pa nije došlo do veće materijalne štete, niti je bila ugrožena bezbednost građana - potvrdjeno je za RINU u JKP "Komunalac" Čačak.

Oni su apelovali na sugrađane da se odgovorno ponašaju prilikom odlaganja otpada i da u kontejnere ne bacaju vrele predmete, pepeo, žar ili druge zapaljive materijale, jer na taj način mogu izazvati požar i ugroziti imovinu i bezbednost ljudi.

Nadležni pozivaju građane da svaku pojavu dima, vatre ili sumnjivu situaciju na kontejnerima odmah prijave nadležnim službama, kako bi se sprečile ozbiljnije posledice.