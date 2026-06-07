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Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov obišla je danas naselje Kruščić u opštini Kula, gde je sa predstavnicima lokalne samouprave i meštanima razgovarala o njihovim najvažnijim potrebama, ali i ekološkim i infrastrukturnim projektima u ovom kraju.

Foto: Milana Pavković

Pavkov je istakla i da je dobila jasne i precizne informacije o tome na koji način možemo da unapredimo sistem upravljanja otpadom u ovoj opštini, ali i o tome kako da se pomogne u uređenju i razvoju zelenih oaza, kroz očuvanje biodiverziteta.

Foto: Milana Pavković

„Razgovarala sa predstavnicima lokalne zajednice, javnih preduzeća i građanima o tome kako na najbolji način možemo da im pomognemo. Želim da građani znaju, za nas nema velikog i malog mesta, niti razlike između sela ili grada. To je politika koju predvodi predsednik Aleksandar Vučić i Vlada Republike Srbije, da građane saslušamo jer su nam oni uvek na prvom mestu. U prethodne četiri i po godine uložili smo preko milion evra u opštinu Kula kroz različite infrastrukturne projekte. Najavljujem da ćemo već krajem leta potpisati ugovor za najvažniji projekat u ovom delu Srbije - Regionalni centar za upravljanje otpadom na lokaciji Rančevo, ka kojem će, pored Sombora, gravitirati i Kula“, rekla je Pavkov.

Foto: Milana Pavković

Ministarka je istakla i da paralelno pokrećemo projekat izgradnje transfer stanice, s obzirom na to da je Kula udaljena oko 60 kilometara od lokacije Rančevo, kako bi obezbedili što efikasnije upravljanje otpadom u ovoj opštini i ovom delu Srbije.

Foto: Milana Pavković

„Opština priprema projekte i sigurna sam da će građani već krajem leta videti prve rezultate. Ovo je slika prave Srbije - slika zajedništva gde pokazujemo da se porodica čuva i štiti rezultatima i slogom“, dodala je Pavkov.

Foto: Milana Pavković