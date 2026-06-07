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Teretno motorno vozilo sletelo je danas sa kalovoza na auto-putu E-75 kod Krnjeva zbog čega je zaustavna saobraćajna traka, od petlje Velika Plana do petlje Požarevac, u smeru ka Beogradu zatvorena za sobraćaj, saopštilo je preduzeće "Putevi Srbije".

Iz ovog preduzeća uputili su apel vozačima da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Kurir.rs

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