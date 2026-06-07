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Dragiša Nadlački, fotograf iz Melenaca kod Zrenjanina, doživeo je tokom obavljanja svog posla nesvakidašnju povredu.

Čovek čiji su objektivi sačuvali bezbroj uspomena sa svadbi, krštenja, proslava, kulturnih manifestacija i seoskih slava širom srednjeg Banata pre nekoliko dana doživeo je tešku nezgodu na seoskoj slavi Duhovi u Melencima.

Kako je opisao, nesreća se dogodila dok je fotografisao drugaricu, njenog sina i snajku.

"U tom trenutku mi se prekinuo film od 36 snimaka. Konj je prolazio pored mene, iza leđa. Ne znam da li sam ga možda malo zakačio ili ga je nešto drugo uplašilo. Odjednom se propeo na zadnje noge, okrenuo prema meni i počeo da me gazi“, ispričao je Dragiša za portal Volim Zrenjanin iz bolnice.

Foto: Shutterstock

U padu su oštećeni i njegovi fotoaparati, ali mnogo teže posledice pretrpeo je sam fotograf. Zadobio je višestruke povrede grudnog koša, uključujući prelome nekoliko rebara, zbog čega je hitno hospitalizovan.

Uz prepoznatljiv smisao za humor koji ga ni u ovakvim trenucima nije napustio, Dragiša kaže:

"Imao sam meč za WBA titulu sa konjušinom od 600 kilograma. Ja pobedio“, našalio se.

Iza šale, međutim, krije se ozbiljna borba za oporavak. Lekari su morali da urade drenažu grudnog koša kako bi se uklonili vazduh, krv i sukrvica nastali usled povreda. Pet dana je bio priključen na vakuum pumpu, a sada organizam sam nastavlja proces oporavka.