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Dok mnogi spas od letnjih vrućina traže na moru, jedna od najlepših gradskih plaža u Srbiji nalazi se na samo nekoliko minuta od centra Sremske Mitrovice. Reč je o čuvenim Brionima, omiljenom kupalištu Mitrovčana i sve većeg broja turista koji tokom leta posećuju grad na Savi.

Dobra vest za ljubitelje kupanja je da su pripreme za novu sezonu pri kraju, a ukoliko vremenske prilike budu povoljne, kupališna sezona mogla bi da počne već 10. juna.

Radnici JKP "Komunalije" ovih dana završavaju uređenje plaže, priobalja i zelenih površina kako bi posetioci leto dočekali u uređenom i bezbednom ambijentu.

- U toku su završni radovi na nasipanju i ravnanju peska, uređenju obale i pripremi kompletne infrastrukture za novu sezonu - navode iz ovog preduzeća.

1/4 Vidi galeriju Brioni, Sremska Mitrovica Foto: Kurir.rs/D. Š.

Prima više od 5.000 kupača

Brioni su među retkim gradskim plažama u Srbiji koje mogu da prime više od 5.000 posetilaca, a ono što ih dodatno izdvaja jeste činjenica da je ulaz potpuno besplatan.

Na raspolaganju su sportski tereni za odbojku, fudbal i košarku, dečja igrališta, tuševi, kabine za presvlačenje, ugostiteljski objekti, uređeno šetalište i spasilačka služba koja tokom sezone brine o bezbednosti kupača.

Peščani deo plaže okružen je zelenilom i prirodnim hladom, što Brione čini idealnim mestom za porodice sa decom, rekreativce i sve one koji žele da pobegnu od gradske vreve.

Plaža sa istorijom

Malo ko zna da istorija Briona seže još u period pre Drugog svetskog rata.

Foto: Kurir.rs/D. Š.

Prema zapisima, jedan Mitrovčanin je na obali Save nasuo pesak i uredio prvi prostor namenjen kupačima, čime su postavljeni temelji današnje gradske plaže.

Od tada do danas Brioni su postali jedan od simbola Sremske Mitrovice i nezaobilazno mesto tokom letnjih meseci.

Poslednjih godina Brioni privlače sve više gostiju iz Srbije i inostranstva.

Turisti koji posete Sremsku Mitrovicu zbog antičkog Sirmijuma, Carske palate, Specijalnog rezervata prirode Zasavica ili Fruške gore često deo vremena provode upravo na gradskoj plaži.

Mnogi ističu da ih privlače uređena obala, veliki broj sadržaja i činjenica da se sve nalazi na nekoliko minuta hoda od centra grada. Sa završetkom poslednjih priprema i dolaskom toplijih dana, Brioni će ponovo postati centralno mesto okupljanja u Sremskoj Mitrovici.

Ako vremenske prilike posluže, prvi kupači mogli bi da uđu u Savu već za nekoliko dana, a jedna od najlepših gradskih plaža u Srbiji ponovo će otvoriti vrata za hiljade posetilaca.