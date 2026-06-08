stari običaji i tradicija još se čuvaju

stari običaji i tradicija još se čuvaju

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Miris sela, topot konja i duh tradicije još jednom su okupili brojne učesnike i posetioce u dragačevskom selu Kotraža, gde se održava druga po redu Štraparijada.

Ljubitelji konjarstva stigli su iz različitih krajeva Srbije kako bi pokazali snagu svojih grla, ali i sačuvali običaje koji se prenose generacijama.

Organizatori manifestacije, Momčilo Miljić i njegov sin Nikola, ističu da je interesovanje ove godine nadmašilo očekivanja.

1/3 Vidi galeriju Štraparijada u Kotraži Foto: RINA

- Ovo je druga godina kako se okupljamo u Kotraži. Imamo više od 100 takmičarskih grla, a ljudi su došli iz svih krajeva Srbije. Štraparijadu su podržali brojni prijatelji, ljubitelji konja i ovog sporta, rekao je za RINU Momčilo Miljić, organizator Štraparijade u Kotraži.

Pored takmičarskog dela programa, posetioci su imali priliku da uživaju u druženju, tradicionalnoj gastronomiji i bogatom muzičkom programu, što ovu manifestaciju čini pravim praznikom sela i zajedništva.

1/6 Vidi galeriju Štraparijada Foto: Youtube Printscreen

Štraparijada u Kotraži još jednom je pokazala da tradicija živi onoliko koliko ima ljudi spremnih da je čuvaju i prenose budućim generacijama.