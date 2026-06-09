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Lokalna samouprava Opštine Ada uspešno je konkurisala u okviru „LIID” projekta za izgradnju novog i modernog dečjeg igrališta, uz učešće Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

- Realizacija projekta u zastoju je već nekoliko meseci, budući da je planirano mesto izgradnje igrališta promenjeno. Razlog je kasnije predviđena izgradnja sportske hale i parkinga za potrebe OŠ „Čeh Karolj”, a početak radova se očekuje krajem ovog leta - poručuju iz Opštine Ada.

Uređenje prostora dečjeg igrališta radi se u blizini postojećih sportskih i rekreativnih objekata u rekreativnom centru u Adi. Ono će podrazumevati uređenje pešačkih staza i zelenih površina, postavljanje zaštitne ograde, savremenih sprava za igranje i bezbednosnih podloga od gumenog materijala, uz novi mobilijar, LED rasvetu.

Kurir.rs/Dnevnik/Foto: Ilustracija

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