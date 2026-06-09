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Kada kažemo kućni ljubimac, uglavnom mislimo na pse i mačke, ponekad na male glodare, ribice ili možda papagaje. Ljubimci međutim, verovali ili ne, mogu da budu i emui i nojevi. To je dokazala porodica Evetović iz Subotice, čija je ljubav prema tim neobičnim pticama počela slučajno, a koja danas ima pravu malu farmu.

Norbert Evetović, tako se zove čovek koji je sa svojom lepšom polovinom odlučio da emui i nojevi budu kućni ljubimci.

Otkud baš emui i nojevi

- Pa, da kažem nismo planirali apsolutno... Znači, bila je to to je jedna nedelja, pre ručka, sedeli smo i slučajno naleteli na objavu da se prodaju mali emu pilići. I, nismo puno razmišljali. Mi smo u tom momentu kao rekli: ručaćemo, nazvaćemo, otići ćemo, i to je to.

Tako je i bilo.

Kupili su prva dva emua i polako, kako su prolazili dani, bilo je sve interesantnije i interesantnije.

- Generalno, voleli smo i pre životinje i ostalo, ali onda u tom momentu se nešto desilo i onda polako smo počeli malo to širimo i na kraju smo došli do toga da budu i nojevi. Prvo je bilo : "Ti ćeš onda hraniti, to je ipak, preveliko" ali tu je prošlo možda nedelju dana i svi su se opustili, pa je krenulo "Hajde da damo ime" i za desetak dana su se totalno odomaćili i i postali deo porodice.

Svi njihovi emui i nojevi imaju imena i žive kao i svi drugi kućni ljubimci.

1/3 Vidi galeriju Farma emua i nojeva u Subotici Foto: Youtube printscreen/RTV Vojvodine

- Stvarno se trudimo da budu u što boljim uslovima što se tiče i objekta i hrane i i ambijenta, da se osećaju onako baš na prirodan način. Tu, hvala bogu, imamo i veliku šumu, hlad...

- Ne konzumiramo ih, previše se vežemo za njih, zavolimo, to su ptice ali svaka pojedinačno ima svoj karakter i jednostavno ne možemo. Oni su naši i deo porodice i oni ostaju tako. Ostaju i u penziji kod nas i dok žive, na prirodan način dok ne uginu, dotle ostaju kod nas.

- Emui su više za za druženje, za decu a nojevi... mora da se poštuje i njegova dimenzija, ipak imaju 150 do 180 kg čistih mišića, i jako su brzi - 65-75 km na sat...

Emui žive 30-40 godina a nojevi čak i do 70 godina, veli gazda Norbert koji male emue i nojeve gaji i prodaje kao piliće.