Putnički vozovi na relaciji Zaječar–Majdanpek–Zaječar od 4. juna ponovo staju u Boru, saopštio je Srbijavoz
Saopštenje
ZAVRŠENI RADOVI, OGLASIO SE SRBIJAVOZ: Vozovi na relaciji Zaječar – Majdanpek ponovo staju u Boru!
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Svi putnički vozovi koji saobraćaju na relaciji Zaječar - Majdanpek - Zaječar od 4. juna ponovo staju i na stanici Bor koja je prethodno bila zatvorena zbog radova, saopštio je danas Srbijavoz.
Stanica Bor, kako se navodi u saopštenju, bila je zatvorena za prijem i otpremu putnika od 28. novembra 2024. godine, zbog radova na adaptaciji stajališta.
Voz 2760 iz Zaječara:
- u 6.20 stajaće u Boru u 7.32 i stizati u Majdanpek u 8.59.
Voz 2762 iz Zaječara:
- u 14.40 stajaće u Boru u 15.52 i stizati u Majdanpek u 17.19 časova, Novosti prenose pisanja Tanjuga.
Kurir.rs
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