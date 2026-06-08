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Svi putnički vozovi koji saobraćaju na relaciji Zaječar - Majdanpek - Zaječar od 4. juna ponovo staju i na stanici Bor koja je prethodno bila zatvorena zbog radova, saopštio je danas Srbijavoz.

Stanica Bor, kako se navodi u saopštenju, bila je zatvorena za prijem i otpremu putnika od 28. novembra 2024. godine, zbog radova na adaptaciji stajališta.

Voz 2760 iz Zaječara:

  • u 6.20 stajaće u Boru u 7.32 i stizati u Majdanpek u 8.59.

Voz 2762 iz Zaječara:

  • u 14.40 stajaće u Boru u 15.52 i stizati u Majdanpek u 17.19 časova, Novosti prenose pisanja Tanjuga.

Kurir.rs

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