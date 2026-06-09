Slušaj vest

U Užicu, sinoć u večernjim satima, izbio je požar u prodavnici mobilnih telefona u centru grada.

 - Na lice mesta odmah su upućene vatrogasno spasilačke ekipe koje su započele intervenciju, a prema prvim informacijama, požar je izbio u objektu u strogom centru grada - potvrđeno je za RINU.

 Uzrok izbijanja požara za sada nije poznat, a više detalja biće poznato nakon uviđaja nadležnih službi.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteZanimljivostiOva tri kućna aparata nikada ne uključujte u produžni kabl! Troše ogromnu količinu struje i stvaraju ekstremnu opasnost od požara
Muškarac isključuje utikače iz utičnica produžnog kabla
HronikaBUKTINJA PROGUTALA VOZILO, GUSTI DIM KULJAO NA SVE STRANE! Automobil izgoreo na auto-putu kod Malog Požarevca: Mogući su zastoji (FOTO, VIDEO)
Screenshot 2026-06-07 182207.jpg
SrbijaČAČANKA UMALO ZAPALILA KONTEJNER: Bacila užareni tiganj u đubre, vatrogasci hitno reagovali
whatsapp-image-20240817-at-8.21.32-pm.jpg
Bosna i HercegovinaDETE IZGORELO U POŽARU, IMA VIŠE POVREĐENIH: Užas u Banjaluci, vatra gutala sve pred sobom, hitne službe na terenu!
vatrogasci vatra požar gašenje požara
HronikaPOŽAR U KNEZ MIHAILOVOJ! VATRA BUKNULA U LUKSUZNOM HOTELU! Gosti i osoblje hitno evakuisani (video)
2026-06-05 10_47_28-Inbox - webredakcija@kurir-info.rs - Wireless Media Group Mail — Mozilla Firefox.png