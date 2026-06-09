Uzrok izbijanja požara za sada nije poznat, a više detalja biće poznato nakon uviđaja nadležnih službi.
Srbija
PLANULA PRODAVNICA MOBILNIH TELEFONA: Požar u Užicu (FOTO/VIDEO)
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U Užicu, sinoć u večernjim satima, izbio je požar u prodavnici mobilnih telefona u centru grada.
- Na lice mesta odmah su upućene vatrogasno spasilačke ekipe koje su započele intervenciju, a prema prvim informacijama, požar je izbio u objektu u strogom centru grada - potvrđeno je za RINU.
Uzrok izbijanja požara za sada nije poznat, a više detalja biće poznato nakon uviđaja nadležnih službi.
Kurir.rs/RINA
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